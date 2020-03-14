РФ создаст координационный совет по борьбе с коронавирусом

Распространение коронавируса вынудило Россию создать координационный совет для обсуждения мер по борьбе с эпидемией. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В совет войдут сотрудники действующего оперативного штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией, комиссии по устойчивости экономической ситуации в стране. Заседания совета из-за нестабильной эпидемической ситуации планируют проводить каждый день. Об этом сообщает телеканал RT.

Оперативный штаб ранее сообщал об увеличении количества заразившихся коронавирусной инфекцией на территории России. Число заболевших достигло 59 случаев.

Премьер-министр призвал отправлять людей, у которых зафиксированы признаки COVID-19, на двухнедельный карантин. Мишустин предложил дать главврачам соответствующее право. Министерство здравоохранения проинформирует медицинские учреждения о правильной реакции на симптомы вируса.