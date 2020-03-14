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19:11   14 Марта 2020
Общество

Трое школьников в Москве заразились коронавирусом

Трое школьников в Москве заразились коронавирусом

Несовершеннолетние жители российской столицы заразились COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Классы, в которых учились заразившиеся COVID-2019 москвичи, с 10 марта закрыты на карантин. Шесть родственников заболевших коронавирусом учащихся в настоящее время получают помощь в больнице в Коммунарке, еще четверо — в инфекционной больнице, двое родственников находятся на домашнем карантине, проинформировали в штабе.

Первые вспышки заболевания COVID-2019 были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Несколько дней назад генеральный директор Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил пандемию коронавируса в мире. От заражения COVID-2019, по последним данным, скончались более 5 тысяч человек.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #школьники #коронавирус

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