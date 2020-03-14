Кремль: Путин не планирует выезжать за рубеж в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшее время совершать визиты за рубеж, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не планирует", - так ответил Песков на вопрос ТАСС о том, есть ли в планах президента заграничные поездки.

Накануне правительство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от путешествий за пределы стран в связи с угрозой заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщил глава координационного совета по борьбе с пандемией коронавируса премьер-министр России Михаил Мишустин, кабмин уже направил обращение ко всем федеральным органам исполнительной власти, чтобы те максимально воздержались от заграничных поездок и отменили их. Также правительство призывает представителей власти отказаться от поездок за рубеж в личных целях.

По последним данным число случаев заражения коронавирусом в РФ за последние стуки увеличилось на 14 и достигло 59 человек, большинство из которых прибыли в страну из-за рубежа.