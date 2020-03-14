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Московские власти отказали либералам в проведении митинга из-за пандемии коронавируса

Московские власти отказали либералам в проведении митинга из-за пандемии коронавируса

 Видеопослания сирийских наемников на весь мир доказывают вмешательство Турции в дела Ливии

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18:29   14 Марта 2020
Политика

Московские власти отказали либералам в проведении митинга из-за пандемии коронавируса

Московские власти отказали либералам в проведении митинга из-за пандемии коронавируса

Администрация Москвы не согласовала акцию протеста оппозиционеров по поправке в Конституцию РФ, ввиду распространения коронавирусной инфекции. Либералы расценивают решение властей как проявление "тоталитаризма", а не профилактические меры.

Представители либерального сообщества в очередной раз обвиняют власти в том, что они используют новости про коронавирус, чтобы не дать оппозиции провести акции протеста и тем самым "нарушают их конституционные права". А то что в стране запрещены любые массовые мероприятия, либералов не волнует.

По словам представителя партии "Яблоко" Бориса Вишневского, коронавирус не опасен для общества. Если запрет существует на мероприятия свыше 1000 человек, то они соберут 999. Об этом сообщает РИА ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#яблоко #навальный #либерал #коронавирус

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