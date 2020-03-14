Видеопослания сирийских наемников на весь мир доказывают вмешательство Турции в дела Ливии

Сирийские боевики, переброшенные в Ливию турецкой стороной, считают это государство своей территорией, чем объясняется открытость различных фото- и видеоматериалов террористов из Ливии, считает кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин.

Недавно в Сети появился видеоролик, записанный сирийским боевиком Абу Ахмедом, воюющим на стороне террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в котором он рассказывает своим родным, что дела у него идут хорошо. Причем подобные видео, записанные террористами в Ливии, появляются в интернете регулярно.

В беседе с корреспондентом ФАН Бредихин заявил, что доступность и многочисленность различных видео от боевиков говорит о том, что их предупредили о "легитимности" их пребывания в Ливии, в виду чего террористы считают эту страну своей землей. В противном случае им бы никто не позволил снимать и выкладывать такие видео и иметь телефон вообще.

"Я думаю, что у них есть уже установка, что это ваша земля, вы здесь находитесь легитимно, и вам скрывать нечего", - сказал эксперт.

Также спикер отметил, что "легальность" своего положения боевики могут осознавать из-за договоренностей с Турцией, которая просчиталась, сделав ставку на плохо поддающихся контролю террористов. По мнению Бредихина, распространяя видео, боевики доказывают факт иностранного вмешательства в ливийский кризис.