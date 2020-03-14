Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 59 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в РФ за последние сутки выросло на 14 человек и достигло 59, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В канун нового года власти Китая официально заявили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань провинции Хубэй. В настоящий момент день он уже распространился в 120 странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию сначала чрезвычайной, а затем — пандемией. На сегодняшний день в мире заразились 137 тысяч человек, умерли – более 5 тысяч. В России уже выявлены 59 случаев заболевших.