Почему харассмент не коснулся УК РФ

Суд штата Нью-Йорк поставил точку в истории скандального продюсера Харви Вайнштейна..Скандал разразился летом 2017 года, когда сразу несколько актрис обвинили старожила Голливуда в домогательствах. Реакцией на страсти по Вайншейну стала общественная компания под хештегом #Metoo (я тоже — англ.), запущенным в соцсетях. Подобно эффекту домино звезды рассказывали о собственном травмирующим опыте жертв сексуального насилия.

Фактически Вайнштейн в США стал олицетворением патриархата и главным антигероем поборниц феминистической культурной революции. Три десятилетия Вайншейн безнаказанно домогался своих работниц. В его адрес поступило около 80 жалоб от молодых актрис, ассистенток и стилисток, в том числе от таких суперзвезд, как Анджелина Джоли и Ума Турман.

Вердикт американской Фемиды 67-летнему продюсеру был соизмерим с наказанием норвежскому террористу Андреасу Брейвику. Последний получил 21 год тюрьмы за убийство 77 человек. Вайнштейну предстоит провести за решеткой 23 года за два доказанных изнасилования и два эпизода сексуальных домогательств.

