Почему харассмент не коснулся УК РФ

Суд штата Нью-Йорк поставил точку в истории скандального продюсера Харви Вайнштейна..Скандал разразился летом 2017 года, когда сразу несколько актрис обвинили старожила Голливуда в домогательствах. Реакцией на страсти по Вайншейну стала общественная компания под хештегом #Metoo (я тоже — англ.), запущенным в соцсетях. Подобно эффекту домино звезды рассказывали о собственном травмирующим опыте жертв сексуального насилия.

Фактически Вайнштейн в США стал олицетворением патриархата и главным антигероем поборниц феминистической культурной революции. Три десятилетия Вайншейн безнаказанно домогался своих работниц. В его адрес поступило около 80 жалоб от молодых актрис, ассистенток и стилисток, в том числе от таких суперзвезд, как Анджелина Джоли и Ума Турман.

Вердикт американской Фемиды 67-летнему продюсеру был соизмерим с наказанием норвежскому террористу Андреасу Брейвику. Последний получил 21 год тюрьмы за убийство 77 человек. Вайнштейну предстоит провести за решеткой 23 года за два доказанных изнасилования и два эпизода сексуальных домогательств.

BREAKING: Harvey Weinstein sentenced to 23 years in prison in landmark #MeToo case. https://t.co/7BlybdCWUs pic.twitter.com/wwYPw2gQZ6 — NBC News (@NBCNews) March 11, 2020

Есть ли «Вайнштейны» в России?

По данным портала SuperJob, от харассмента страдает каждая десятая женщина. Не обошла беда стороной и мужчин — 6% работников становятся жертвами домогательств.

Слово харассмент получило распространение в русском лексиконе относительно недавно. Заимствованный из английского языка термин имеет французские корни: harasser переводилось как «натравить охотничью собаку на дичь».

Психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин отмечает, что ранить может не только действие, но и слово: под определение харрасмента также подпадают различного рода шутки, замечания и непристойные выражения

Грань между харассментом и шуткой

Как объясняет специалист, важно четко разграничивать принуждение к сексу и харассмент.

«Принуждение к сексу, сексуальное насилие – уголовно наказуемый поступок. А харассмент — это несколько другое. То есть это определенное поведение – намек на продолжение действий интимного характера. Это скорее то, что можно отнести к пассивной агрессии», — объясняет Фомин.

Российское законодательство предусматривает наказание за покушение на половую свободу (статья № 133 УК РФ). Принуждение к сексу шантажом, угрозами обернется штрафом до 120 тысяч рублей, принудительными работами, либо годом тюрьмы.

Но часто преступления остаются без наказания. Жертва харрасмента стесняется говорить о произошедшем. Но про анекдоты сексуального характера в УК РФ ничего не сказано. Безнаказанность оставляет свободу для сомнительного самовыражения. Зачастую женщины вынуждены выслушивать в свой адрес скабрезные шутки. С теми, кто вслед за непристойными остротами позволяет себе распускать руки Фомин советует бороться оглаской.

«Мужчины, предлагающие такой формат общения — боятся публичности, боятся осуждения, — напоминает Евгений Фомин. В некоторых группах мужчин — это круто, но в общественном плане — нет».

Поэтому, боясь публичности, мало кто из работодателей смирится присутствием в своей компании ментального насильника, который «харассит» сотрудниц. Поэтому, скорее, «остряка» ждет увольнение, нежели жертву, поскольку громкие истории о харассменте могут больно ударить по репутации организации.

Достаточно вспомнить скандал с изданием «Медуза». Главный редактор Иван Колпаков, на корпоративе приставал к жене одного из сотрудников медиа. Но женщина придала огласке инцидент и Колпакову пришлось уволиться. Правда, спустя почти год Ивана в должности восстановили. Это вызвало негодование не только у читательниц.

«Жертве харассмента необходимо понимать, что у нее сейчас огромная поддержка в этом ключе. Она может обратиться в правозащитные организации. Женщина должна понимать, что она - не одна. И даже если с ней приключилось что-то неприятное — что стало для нее, возможно, психологической травмой, она всегда сможет получить поддержку (если это не квалифицируется как уголовно наказуемый поступок)», — говорит Фомин.

Законная защита от харассмента

Есть мнение будто на Западе харассмент – уголовное преступление. Это так, но лишь отчасти, потому что домогательства перестают быть административными только после физического сексуального насилия и преследования, например, в США.

В России за харассмент никакой ответственности не предусмотрено. Но попытки юридически закрепить термин все же были.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект, приравнивающий наказание за домогательства к изнасилованию. Так, за «пошлую шутку» можно было бы получить до шести лет лишения свободы. Но дальше анонса текст документа не продвинулся.

«Уголовную ответственность не стоит вводить. [Жесткое наказание слишком]. Он за попу ущипнул, а его посадили — это перегиб. К тому же нужно ввести русский термин «харассмент». Домогательство, наверное, будет ближе. За домогательства не сажают. Административная крайность может быть, административное правонарушение. Административное правонарушение — удар. Я могу ударить человека, и у меня будет штраф порядка пяти тысяч рублей», — добавил Фомин.

Была попытка юридически закрепить харассмент в КоАПе. Разработку законопроекта вел научно-образовательный центр «Уголовно-правовая экспертиза» Павла Степанова. За домогательства предлагали наказывать штрафом в размере 15 тысяч рублей или исправительными работами. И снова все на лишь на бумаге.

Еще одна причина, почему закон до сих пор не принят — психиатрическая экспертиза жертвы, резюмировал Фомин. Пока непонятно, как установить получила ли жертва психическую травму или нет.

Беда состоит в том, что наверняка обезопасить себя от харассмента женщина не может. Остается только надеется на солидарность руководства и эмпатию коллег.