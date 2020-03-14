Комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию

Комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию. Об этом он сообщил в посте на своей страничке в Instagram.

Воронежский комик спешно покинул Россию два месяца назад. В январе правоохранительные органы заинтересовались записью выступления артиста в одном из петербургских баров. Его шутки решили проверить на предмет оскорбления чувств верующих.

О своих намерениях вернуться Долгополов написал в Instagram. Он написал подробный отчет о своем путешествии, в котором отметил, что в России для него как для комика больше перспектив.

"Я решил, что оставаться и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права", — рассказал артист.

Александр не уточнил, когда именно он вернется, но пообещал встретится со своими зрителями в ближайшее время.