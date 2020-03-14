В КС поступил запрос Путина о проверке поправок к Конституции

Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в основной закон страны поступил в Конституционный суд России, информирует пресс-служба суда.

Путин уже подписал законопроект о поправке к Конституции РФ, и теперь документ отправлен российским лидером на оценку в Конституционный суд РФ.

На заключение Конституционного суда отводится срок в семь дней, после чего решение будет сразу направлено президенту, и будет опубликовано на официальном портале суда www.ksrf.ru. 22 апреля состоится общероссийское голосование, и если изменения одобрят россияне, то поправки будут приняты окончательно.