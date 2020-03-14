Московский роддом начнет принимать тяжелобольных коронавирусом пациентов

Здание столичного родильного дома №8 переквалифицируют в стационар для приема инфицированных коронавирусом. Такое решение было принято после того, как коллектив медучреждения выступил с соответствующей инициативой.

Медики заметили, что на базе родильного корпуса имени Демихова можно с комфортом принимать тяжелобольных коронавирусом пациентов. В частности, на базе больницы получится помогать с такими осложнениями как пульмонологическая патология.

Здание роддома №8 отвечает всем требованиям по оказанию качественной медицинской помощи. Вместе с отделом врачей, трудящихся в больнице на постоянной основе, к работе над тяжелыми случаями присоединятся терапевты и пульмонологи. На данный момент это вынужденная мера, которая будет действовать во время сложной эпидемиологической ситуации в Москве.

На сегодняшний день доктора роддома оказали всю помощь роженицам, поэтому медицинское учреждение уже готово предоставлять места инфицированным коронавирусом. Москва — один из первых регионов, который ввел режим повышенной готовности к пандемии COVID-19, передает Мосгорздрав.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что людей из группы риска заражения коронавирусом следует поместить на обязательный карантин. По его мнению, такое правило следует ввести во всех субъектах страны.