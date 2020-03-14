Инфекционист Малеев рассказал о главных правилах, которые обезопасят от COVID-19

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что сдержать распространение COVID-19 успешно удастся, если каждый будет соблюдать необходимые меры предосторожности.

Малеев сообщил об эффективных способах, которые помогут избежать заражения смертельно опасной коронавирусной инфекцией. Об этом пишет KP.ru.

Академик РАН посоветовал воздержаться от рукопожатий при приветствии, чтоб не передавать инфекцию. Также Малеев сообщил, что лучше дотрагиваться до поверхностей, до которых дотрагивалось до вас много людей, только тыльной стороной руки. Это касается кнопок лифта, выключателей. По этой же причине для открытия дверей лучше пользоваться локтем или бедром.

Также инфекционист рассказал о необходимости использования дезинфицирующих салфеток, чтобы протирать ручки в продуктовых тележках и другие поверхности, к которым прикасалось большое количество людей до вас. Малеев напомнил, что обязательно нужно мыть руки с мылом всякий раз, когда возвращаетесь домой с улицы. Чихать и кашлять лучше в одноразовую салфетку, а не к себе в одежду или в платки.

Кроме того, эксперт настоятельно рекомендовал остаться дома, если вы чувствуете малейшее недомогание или у вас поднялась температура.