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Московские власти отказали либералам в проведении митинга из-за пандемии коронавируса

 Видеопослания сирийских наемников на весь мир доказывают вмешательство Турции в дела Ливии

Видеопослания сирийских наемников на весь мир доказывают вмешательство Турции в дела Ливии
Первые случаи заболевания коронавиусом зарегистрированы еще в семи странах

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17:22   14 Марта 2020
Экономика

Официальный курс доллара и евро снизился в выходные

Официальный курс доллара и евро снизился в выходные

Банк России установил курсы доллара на выходные и понедельник. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Так, курс американского доллара с 14 по 16 марта включительно составил 73,18 рубля, снизившись на 83,92 копейки. Евро также потерял 1,80 рубля и достиг 81,86 рубля.

Резкое изменение курсов доллара и евро связано со срывом сделки ОПЕК+ в Вене 6 марта. Во время переговоров, в которых также принимала участие Россия, стороны не смогли прийти к единому решению о сокращении мировой добычи нефти.

В результате Саудовская Аравия, выступившая инициатором разрыва договоренностей, увеличила добычу нефти и метит на европейский рынок. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, нефтеперерабатывающие предприятия и компании Европы уже получили три предложения от Эр-Рияда, среди которых – продажа нефти по 25 долларов за баррель.

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Автор: Яна Либерман
#центробанк #банк россии #курс доллара #курс евро

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