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Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 59 человек
Московские власти отказали либералам в проведении митинга из-за пандемии коронавируса

Московские власти отказали либералам в проведении митинга из-за пандемии коронавируса

 Видеопослания сирийских наемников на весь мир доказывают вмешательство Турции в дела Ливии

Видеопослания сирийских наемников на весь мир доказывают вмешательство Турции в дела Ливии
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17:21   14 Марта 2020
Политика

Все регионы России поддержали внесение поправок к Конституции

Все регионы России поддержали внесение поправок к Конституции

Совет Федерации подтвердил решение всех регионов о поддержке поправок к Конституции РФ 14 марта.

Совфед провел внеочередное плановое заседание, на котором рассмотрел решение регионального парламента. Все 85 регионов России подтвердили положительные заключения в поддержку принятия поправок к Конституции РФ. В решении принимали участие 164 сенатора. Положительно ответили 164 человека, отрицательно — один.

В Совете Федерации отметили рассмотрение и одобрение законодательными органами субъектов Российской Федерации поправок к Конституции РФ. В результате проведения заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила единство принятия решения всеми субъектами.

"В коренных вопросах развития страны на длительную историческую перспективу высшее руководство российского государства, федеральная власть и субъекты РФ едины", — заявляет председатель Совфеда Валентина Матвиенко. 

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Автор: Илья Романович
#матвиенко #совфед #конституция

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