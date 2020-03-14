Все регионы России поддержали внесение поправок к Конституции

Совет Федерации подтвердил решение всех регионов о поддержке поправок к Конституции РФ 14 марта.

Совфед провел внеочередное плановое заседание, на котором рассмотрел решение регионального парламента. Все 85 регионов России подтвердили положительные заключения в поддержку принятия поправок к Конституции РФ. В решении принимали участие 164 сенатора. Положительно ответили 164 человека, отрицательно — один.

В Совете Федерации отметили рассмотрение и одобрение законодательными органами субъектов Российской Федерации поправок к Конституции РФ. В результате проведения заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила единство принятия решения всеми субъектами.