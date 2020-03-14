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17:19   14 Марта 2020
Общество

Главный пульмонолог России озвучил этапы протекания коронавирусной инфекции

Главный пульмонолог России озвучил этапы протекания коронавирусной инфекции

Развитие коронавируса в организме человека проходит четыре стадии. Об этом сообщил главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин.

Первый этап длится от семи до девяти дней и представляет простуду без особых симптомов. Затем, в период с девяти до 14 дней формируется пневмония. В это время в дыхательных путях происходит воспаление отдельного участка легочной ткани, вызванного микроскопическими патогенными микроорганизмами.  

На третьем этапе из-за острого респираторного дистресс-синдрома пациент не в состоянии самостоятельно дышать и его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Последняя фаза заключается в подавлении приобретенного и врожденного иммунитета, в последствие чего в организме могут начать развиваться синегнойная палочка и грибы.

Роспотребнадзор рассказал о схожести и различиях гриппа и коронавируса. По словам специалистов, симптомы заболеваний похожи, но скорость их распространения и тяжесть протекания отличаются.

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Автор: Юлия Яковлева
#пневмония #коронавирус

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