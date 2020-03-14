Мишустин предложил ввести карантин на 14 дней для людей группы риска из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин в отношении людей из группы риска по коронавирусу, а главному санитарному врачу Анне Поповой дать право обязать пациентов находиться дома.

В канун нового года власти Китая официально заявили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань провинции Хубэй. На сегодняшний день он распространился в 120 странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию пандемией. На сегодняшний день заразились 137 тысяч человек, умерли – более 5 тысяч. В России уже выявлены 45 случаев.