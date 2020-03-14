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 Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 59 человек

Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 59 человек
Московские власти отказали либералам в проведении митинга из-за пандемии коронавируса

Московские власти отказали либералам в проведении митинга из-за пандемии коронавируса

 Видеопослания сирийских наемников на весь мир доказывают вмешательство Турции в дела Ливии

Видеопослания сирийских наемников на весь мир доказывают вмешательство Турции в дела Ливии
Первые случаи заболевания коронавиусом зарегистрированы еще в семи странах

Первые случаи заболевания коронавиусом зарегистрированы еще в семи странах

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17:18   14 Марта 2020
Общество

Мишустин предложил ввести карантин на 14 дней для людей группы риска из-за коронавируса

Мишустин предложил ввести карантин на 14 дней для людей группы риска из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин в отношении людей из группы риска по коронавирусу, а главному санитарному врачу Анне Поповой дать право обязать пациентов находиться дома.

В канун нового года власти Китая официально заявили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань провинции Хубэй. На сегодняшний день он распространился в 120 странах мира.  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию пандемией. На сегодняшний день заразились 137 тысяч человек, умерли – более 5 тысяч. В России уже выявлены 45 случаев.

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Автор: Илья Романович
#карантин #мишустин #главный санитарный врач

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