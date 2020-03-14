Министры обороны Турции и Великобритании прибыли на границу Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Великобритании Бен Уоллес приехали на турецко-сирийскую границу, где их оповестили о положении вынужденных переселенцев в Идлибе.

Днем раньше стороны обсудили вопросы по сирийскому Идлибу. Турция и Великобритания в рамках переговоров сошлись во мнении, что нужно прекратить боевые действия на территории суверенного государства и помочь справиться с сирийским кризисом.