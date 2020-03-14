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 Видеопослания сирийских наемников на весь мир доказывают вмешательство Турции в дела Ливии

Видеопослания сирийских наемников на весь мир доказывают вмешательство Турции в дела Ливии
Первые случаи заболевания коронавиусом зарегистрированы еще в семи странах

Первые случаи заболевания коронавиусом зарегистрированы еще в семи странах

 Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов
17:14   14 Марта 2020
Политика

Министры обороны Турции и Великобритании прибыли на границу Сирии

Министры обороны Турции и Великобритании прибыли на границу Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Великобритании Бен Уоллес приехали на турецко-сирийскую границу, где их оповестили о положении вынужденных переселенцев в Идлибе.

Днем раньше стороны обсудили вопросы по сирийскому Идлибу. Турция и Великобритания в рамках переговоров сошлись во мнении, что нужно прекратить боевые действия на территории суверенного государства и помочь справиться с сирийским кризисом.

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Автор: Руслан Неглинный
#великобритания #сирия #турция

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