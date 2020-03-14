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17:12   14 Марта 2020
Политика

Московская полиция задерживает сторонников "Сети", устроивших митинг у здания ФСБ

Московская полиция задерживает сторонников "Сети", устроивших митинг у здания ФСБ

Столичные правоохранители провели задержание около двух десятков участников несогласованного митинга против приговора членам запрещенной в РФ террористической организации "Сеть", передает издание ТАСС.

Незаконная акция была развернута у здания ФСБ на Лубянке. Согласно планам митингующих, вокруг всего здания ФСБ должна выстроиться "живая цепь" из одиночных пикетов. Задержания участников акции в центре Москвы продолжаются до сих пор. В число задержанных попал и руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Около здания ФСБ через громкоговорители раздаются предупреждения сотрудников правоохранительных органов о незаконности мероприятия и призывы к участникам завершить несанкционированную акцию и разойтись.

Террористическая организация "Сеть" имела ячейки в Пензе, Санкт-Петербурге и Москве. В планы боевиков входило свержение действующей власти. Все участники дела получили сроки за участие в террористической группировке. Некоторые были привлечены за ее создание, а также за сбыт наркотиков.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #россия #фсб #митинг #сеть #лубянка

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