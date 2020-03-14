Первые случаи заболевания коронавиусом зарегистрированы еще в семи странах

Роспотребнадзор опубликовал обновленные данные по числу инфицированных новым коронавирусом. На утро 14 марта общее число заболевших составляет — 144 686, и это подтвержденные случаи заражения. Таким образом, за сутки количество заболевших увеличилось на 9%.

Первые случаи в Казахстане, Кении, Эфиопии и не только

Если не брать в расчет Китай, то в 118 странах мира за сутки у 11 912 человек подтвердили новую инфекцию. Впервые коронавирус диагностирован в Казахстане. За утро количество заболевших увеличилось с трех до шести. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип. Все зараженные прилетели из стран, в которых наблюдается вспышка пандемии.

Первый случай заболевания новым коронавирусом диагностировали и кенийские врачи. По данным министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве, инфицирована женщина, вернувшаяся из США в столицу Кении Найроби с пересадкой в Лондоне.

Из Швейцарии вирус завезли в Тринидад и Тобаго: пока зарегистрирован один случай. Как и в Габоне. Турист из Японии, прилетевший в Эфиопию, также оказался инфицирован.

В Гане — два случая заболевания. Вирус привезли туристы из Норвегии и Турции. Двое инфицированных проходят лечение в Венесуэле. Они прилетели Испании.

Вспышка коронавируса в КНР идет на спад. По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики, за сутки вирус был диагностирован у 18 пациентов. Это лишь 0,02 % от всех диагностированных случаев.

Какие меры предприняты в России

За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции: 6 – в столице и Московской области, 4 — в Петербурге и Ленобласти и 1 — в Пермском крае.

В последние две недели россияне посещали страны, в которых наблюдается вспышка инфекции. Но один россиянин заразился из-за контакта с ранее заболевшим.

Всех туристов, пересекающих границу, проверяют на тепловизоре. Причем, не только на стационарном. Обязательна проверка и переносным градусником. В аэропорту Шереметьево выделили отдельный терминал для рейсов из КНР и Ирана.

Для здоровых людей, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в России организованы обсерваторы. Они готовы принять 8516 человек — сейчас в них находится 81 гражданин КНР.

Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии.

Что со мной будет, если я заражусь коронавирусом?

Если вы понимаете, что подхватили простуду, то оставайтесь дома. Вероятность, что вы подцепили короновирус есть, но не тот, который сейчас в ВОЗ окрестили пандемией. В таком случае, вы просто переболеете обычным ОРВИ. Но в любом случае исключить новый вид инфекции стоит, а потому необходимо обратиться к врачу.

Далее вас положат в отдельный бокс инфекционной больницы и проведут необходимые тесты на возбудителя инфекции.

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что ложиться в случае с неподтвержденной инфекцией в больницу необязательно. Однако стоит соблюдать ряд мер на домашнем карантине. В идеале — это минимизировать физический контакт с близкими. Например, пожить в другой комнате.

Если вам необходимо выйти на улицу, то не пользуйтесь общественным транспортом и не ходите в места большого скопления людей. К таким относятся торговые центры. Носите маску и мойте руки.

Однако если у вас есть хронические заболевания дыхательных путей или сердца, то даже с обычной простудой к врачу сходить все же стоит.