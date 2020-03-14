Кравчук ополчился на соратницу Порошенко за ее высказывания о Донбассе

Первый украинский президент Леонид Кравчук высказал свои претензии к председателю фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирине Геращенко, которая была недовольна возможностью Киева и Донбасса вести нормальный диалог.

Бывший глава Украины рассказал о равном положении субъектов Минских соглашений и напомнил о важности ответственного отношения к интернациональным документам.

"Если стоят подписи, снизу или сверху, то все они имеют равную силу. Или напишите "Примечание ДНР и ЛНР — написанному верить", если они такие важные", — сказал в эфире телеканала "Украина" Леонид Кравчук.

Кравчук также отметил, что все вышеуказанные документы были приняты при президентстве Петра Порошенко.

В феврале первый президент Украины Леонид Кравчук поделился своими мыслями о возможном снижении пенсий в стране. Он подчеркнул, что снижение уровня пенсий может стать серьезной трудностью для действующего руководства страны. По словам чиновника, 82,7% украинцев получают крайне низкую пенсию, размер которой не превышает 4000 гривен, что ниже установленного в стране МРОТ.