Малькевич считает, что фейками о коронавирусе Россию втягивают в инфовойну

В Сети активно распространяют фейк о коронавирусе: в новом вбросе на столичный рынок "Садовод" регулярно ездит скорая, якобы забирая "больных азиатов". Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал, кому это выгодно.

Очевидно, объяснил в комментарии "Царьграду" Малькевич, тема коронавируса очень удобна для создания волны фейков. Таким образом, уверен собеседник СМИ, Россию втягивают в информационную войну. Ежедневно в Интернете появляется около 3000 вбросов, что, ожидаемо, и порождает большой мандраж у российских граждан. Вся информация, отметил президент ФЗНЦ, воспринимается "на веру, а потом концов не найти".

Что же касается принятого ранее закона о распространении фейков в Сети, то в нем Малькевич нашел существенные недостатки. В том числе он отметил, насколько невысока планка штрафов за нарушения в Интернете. В связи с этим необходима редактура законопроекта, подчеркнул он.