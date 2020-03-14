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Министры обороны Турции и Великобритании прибыли на границу Сирии

 Московская полиция задерживает сторонников "Сети", устроивших митинг у здания ФСБ

Московская полиция задерживает сторонников "Сети", устроивших митинг у здания ФСБ
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

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16:52   14 Марта 2020
Политика

Малькевич считает, что фейками о коронавирусе Россию втягивают в инфовойну

Малькевич считает, что фейками о коронавирусе Россию втягивают в инфовойну

В Сети активно распространяют фейк о коронавирусе: в новом вбросе на столичный рынок "Садовод" регулярно ездит скорая, якобы забирая "больных азиатов". Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал, кому это выгодно.

Очевидно, объяснил в комментарии "Царьграду" Малькевич, тема коронавируса очень удобна для создания волны фейков. Таким образом, уверен собеседник СМИ, Россию втягивают в информационную войну. Ежедневно в Интернете появляется около 3000 вбросов, что, ожидаемо, и порождает большой мандраж у российских граждан. Вся информация, отметил президент ФЗНЦ, воспринимается "на веру, а потом концов не найти".

Что же касается принятого ранее закона о распространении фейков в Сети, то в нем Малькевич нашел существенные недостатки. В том числе он отметил, насколько невысока планка штрафов за нарушения в Интернете. В связи с этим необходима редактура законопроекта, подчеркнул он. 

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Автор: Борис Нестеров
#александр малькевич #коронавирус

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