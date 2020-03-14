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16:22   14 Марта 2020
Политика

Кедми объяснил, почему он не согласен «убивать и умирать» за Россию

Кедми объяснил, почему он не согласен «убивать и умирать» за Россию

Эмигрировавший из СССР в Израиль политический аналитик Яков Кедми прекрасно относится к нынешней России, однако не считает ее «своей страной», и не готов за нее жертвовать своей и чужими жизнями. На подобные слова эксперта, сказанные им в эфире Iton TV, было обращено внимание в материале ФБА «Экономика сегодня». Источником отмечается, что Кедми называет РФ «страной, которую знает» и имеет к ней теплые чувства, однако не готов ассоциировать себя с российским государством.

«Это не моя страна, я это всегда говорил и подчеркивал, особенно в России, — заявил Кедми. При этом им было отмечено, что он готов считать «своей страной» только ту, за которую он «согласен умирать и убивать». В данном контексте им было указано, что на подобные жертвы он готов пойти лишь ради израильского государства, в которое эмигрировал в 1969 году: «Ни за одну страну я не согласен умирать и убивать, кроме Израиля».

Политический аналитик, ранее возглавлявший в Израиле спецслужбу «Натив», отметил, что готов пожертвовать своей жизнью лишь за ту страну, в которой живет. «Никакая другая страна не может быть «своей», при всей симпатии», — заявил политолог. Резюмируя свои размышления, эксперт подчеркнул, что имеет еще несколько поводов для верности израильскому государству, поскольку он не только еврей по национальности, но и обладает гражданством этой страны: «Я еврей-израильтянин», — заключил Кедми.

Ранее Кедми сравнил мощь российской и американской армий на фоне изменения баланса в стратегическом вооружении двух стран.

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #кедми

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