Роспотребнадзор назвал четыре основных отличия коронавируса от гриппа

Болезни различаются инкубационным периодом, временем между последовательными случаями, причиной передачи и числом вторичных заражений, заявили в Роспотребнадзоре.

Схожесть симптомов коронавируса и гриппа отметили специалисты ведомства. О том, как отличить инфекцию COVID-19 от сезонного заболевания эксперты рассказали на своем официальном сайте.

У гриппа более короткий инкубационный период. Симптомы коронавируса проявляются спустя большее время после заражения. Серийный интервал у гриппа также короче, сообщает ТАСС.

Отличаются заболевания и способом передачи. У гриппа она происходит в предсимптомном периоде, в то время как для инфекции COVID-19 это не основной способ распространения. Коронавирус также характерен большим числом случаев повторного заражения.

Грипп в обществе активно распространяют дети. В то же время, коронавирусная инфекция нечасто затрагивает людей, младше 20 лет. Помимо этого, COVID-19 несет большую угрозу для пожилых граждан, чем грипп.