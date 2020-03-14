Роспотребнадзор назвал четыре основных отличия коронавируса от гриппа
Болезни различаются инкубационным периодом, временем между последовательными случаями, причиной передачи и числом вторичных заражений, заявили в Роспотребнадзоре.
Схожесть симптомов коронавируса и гриппа отметили специалисты ведомства. О том, как отличить инфекцию COVID-19 от сезонного заболевания эксперты рассказали на своем официальном сайте.
У гриппа более короткий инкубационный период. Симптомы коронавируса проявляются спустя большее время после заражения. Серийный интервал у гриппа также короче, сообщает ТАСС.
Отличаются заболевания и способом передачи. У гриппа она происходит в предсимптомном периоде, в то время как для инфекции COVID-19 это не основной способ распространения. Коронавирус также характерен большим числом случаев повторного заражения.
Грипп в обществе активно распространяют дети. В то же время, коронавирусная инфекция нечасто затрагивает людей, младше 20 лет. Помимо этого, COVID-19 несет большую угрозу для пожилых граждан, чем грипп.