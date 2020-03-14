Роспотребнадзор, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения, сообщил, что симптомы у нового коронавируса (COVID-19) и сезонного гриппа — схожи, однако протекают заболевания по-разному. Малоизученная инфекция вызывает тяжелое течение болезни и передается значительно медленнее, хотя способ передачи вируса один — воздушно-капельный.

«Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа», — сообщает ведомство.

При этом количество летальных исходов от COVID-19 выше, чем от сезонного гриппа: общий коэффициент смертности у новой инфекции составляет 3-4%, а смертность сезонного гриппа обычно значительно ниже 0,1%.

«Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в пять-шесть дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет три дня», — говорится в сообщении.

Еще одно отличие заключается в том, что гриппу свойственно передаваться до появления симптомов. То есть в первые 3-5 дней после заражения. Однако для коронавируса — предсимптомная передача не обязательна. К тому же от гриппа страдают в основном дети, в то время как новой инфекции подвержены в основном люди среднего и пожилого возрастов.

В болезни можно выделить четыре этапа, об этом рассказал RT главный пульмонолог России Александр Чучалин. Инфекция захватывает организм не сразу. Первоначально возникает, так называемая, «вирусимия», которая напоминает обыкновенную простуду. Кардинально течение заболевания меняется на девятый день. Тогда происходит повреждение эпителия организма, что и позволяет развиться обычной «простуде» в пневмонию.

«В анатомическом пространстве дыхательных путей происходит колонизация микроорганизмов, бактерий», — объяснил врач. Дальнейшее развитие инфекции может привести к летальному исходу.

Если вовремя не диагностировать коронавирус, то могут возникнуть осложнения. Это острый респираторный дистресс-синдром, который приводит к отекам легкого. Больной не сможет выжить без аппарата искусственной вентиляции легких. Еще одним осложнением может стать иммунодефицит, вызванный поражением приобретенного и врожденного иммунитета.