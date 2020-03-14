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Daily Mail "отправила" Матвиенко в космос

Daily Mail "отправила" Матвиенко в космос

 Солдаты ЛНА уничтожили лидера одной из террористических группировок ПНС Ливии

Солдаты ЛНА уничтожили лидера одной из террористических группировок ПНС Ливии
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

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15:24   14 Марта 2020
Политика

Daily Mail "отправила" Матвиенко в космос

Daily Mail "отправила" Матвиенко в космос

Британская газета Daily Mail назвала председателя Совфеда Валентину Матвиенко "советским космонавтом" и первой женщиной в космосе.

Сотрудники издания перепутали спикера Валентину Матвиенко с Валентиной Терешковой — первой в мире женщиной-космонавтом, Героем Советского Союза, генерал-майором авиации и депутатом Государственной думы России. Ошибочный текст сопровождался фотографией Валентины Терешковой.

Британские журналисты не принизили и саму Матвиенко — помимо "заслуг в космосе", они все же написали, что Матвиенко является спикером Совфеда. Представители СМИ в публикации подчеркнули, что Матвиенко назвала поправки к Конституции РФ одним из самых важных вопросов в современной истории страны.

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Автор: Яна Либерман
#матвиенко #терешкова

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