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15:16   14 Марта 2020
Общество

Подававший сигналы тревоги самолет Будапешт — Москва успешно приземлился

Подававший сигналы тревоги самолет Будапешт — Москва успешно приземлился

Самолет, который некоторое время назад дал сигналы о том, что идет на снижение, в итоге успешно приземлился в Шереметьево.

После подачи сигналов тревоги и постепенного снижения самолет, направлявшийся из Будапешта в Москву, приземлился в штатном режиме в аэропорту Шереметьево.

Некоторое время назад, Nation News сообщало, что пассажирский авиасудно SSJ 100 подало сигнал тревоги и снизилось до 4,5 тысяч метров. При этом нормальная высота полета для пассажирских лайнеров варьируется от 10 до 11 тысяч метров. 

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Автор: Василий Пименов
#самолет

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