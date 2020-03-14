Депутат Водолацкий призвал пресекать незаконные митинги в РФ на фоне угрозы коронавируса

Противники поправок к Конституции РФ хотят выйти на несогласованный митинг в Москве, чтобы представить США отчет об освоении денежных средств и не выполнить требования по обеспечению безопасности на фоне угрозы распространения коронавируса, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Противники поправок к Конституции РФ заявили о своих намерениях провести 22 марта в Новопушкинском сквере Москвы несогласованный митинг. Участники проекта призывают граждан к протестному голосованию по поправкам к конституции 22 апреля.

По словам пресс-секретаря признанной нежелательной в России организации "Открытая Россия" Константина Фомина, противники поправок в законодательство выйдут на акцию, несмотря на отказ властей города согласовать ее.

Фомин уверен, что отказ согласовать митинг политически мотивирован. В ответе первого замруководителя департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника говорится, что отказ объясняется принятием мер против распространения коронавируса и ограниченной площадью сквера.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью Nation News отметил, что своими действиями противники поправок бросают властям вызов, ведь им нужно осваивать выделенные Западом средства.

"Это вызов исполнительной власти Москвы и правоохранительным органам, что у нас благая цель — не допустить пересмотра Конституции <...>. Им самое главное, что силовые органы начали задержания, а потом поднять визг в социальных сетях в духе "нам не дают свободы слова"", — объясняет собеседник издания.

Водолацкий подчеркивает, что безопасность москвичей нисколько не интересует тех, кто собрался на несогласованный митинг.

"США выделили огромные суммы на поддержку демократии в России. <...> Это будет первый инвестпроект либералов для того, чтобы отчитаться о полученных средствах", — считает специалист.

По мнению эксперта, в ситуации с угрозой распространения коронавируса особенно важно пресечь шествия. Водолацкий напомнил о рекомендациях медиков, ведь в случае увеличения в России количества заболевших коронавирусом придется применить жесткие меры.