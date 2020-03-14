Романов: Facebook фейками раздувает панику вокруг коронавируса

Политический аналитик интернет-издания PolitRussia Роман Романов заявил, что распространяемые Facebook и Twitter фейки о коронавирусе сеют панику в обществе.

Соцсети распространяют ложную информацию о коронавирусе и методах борьбы с ним от имени ученых Стэндфордского университета. Руководство учебного заведения заявило о своей непричастности к опубликованному фейку, но ни Facebook, ни Twitter эти посты не удаляют. Причины распространения такой информации объяснил ФАН аналитик интернет-издания PolitRussia Роман Романов.

В постах рекомендуется для самостоятельной диагностики заболевания задержать дыхание на десять секунд. Если человек не испытывает болей в грудной клетке, то это якобы свидетельствует об отсутствии инфекции. Также в публикациях говорится, что коронавирус не выживает при 26-27 градусах Цельсия, только вот научно это не подтверждено.

Несмотря на заверения Марка Цукерберга удалять политическую рекламу, опубликованные посты с ложной информацией о коронавирусе в соцсети остаются на месте. Скорее всего, определенные лица используют ситуацию вокруг коронавируса для создания паники и Facebook, публикуя подобные посты, в очередной раз подтверждает тот факт, что является площадкой двойных стандартов, сказал Романов.

"Я считаю, что Facebook обязан отслеживать распространение подобных фейков, блокировать тех, кто их публикует. В противном случае соцсеть можно обвинить в целенаправленном посеве паники из-за коронавируса, которая, повторюсь, может быть выгодна определенным кругам", — подчеркнул эксперт.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ФСБ постоянно докладывает президенту России Владимиру Путину о появляющихся в СМИ фейках о коронавирусе.