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15:08   14 Марта 2020
Политика

Солдаты ЛНА уничтожили лидера одной из террористических группировок ПНС Ливии

Солдаты ЛНА уничтожили лидера одной из террористических группировок ПНС Ливии

Главарь одного из бандформирований террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Осман Хасан Юхи был уничтожен силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщили представители ЛНА.

Бойцам ЛНА удалось ликвидировать опасного преступника Османа Хасана Юхи, возглавлявшего одну из бандитских группировок, подконтрольных ПНС Ливии, передает ФАН. Также он являлся главарем одной из ячеек запрещенной в РФ террористической организации "Братья-мусульмане", которая входит в состав так называемого "МВД" ПНС Ливии.

"МВД" триполитанских боевиков руководит радикал Фатхи Башага. В структуру этой организации входят бандформирования, напрямую связанные с такими запрещенными в РФ террористическими группировками, как ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусра" и "Братья-мусульмане". Все эти банды получают зарплату от ПНС Ливии.

Примечательно, что одна из группировок, входящих в "МВД" ПНС Ливии (RADA), ответственна за похищение и незаконное удержание российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в нелегальной тюрьме "Митига".

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #лна #пнс

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