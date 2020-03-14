Профессор Зуев раскритиковал предложение Дерипаски о полном карантине в РФ

Предложение бизнесмена Олега Дерипаски о введении полного карантина в России и закрытии всех границ, неуместно, считает вирусолог Виктор Зуев.

Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале поделился мнением, что Россия "к эпидемии не готова". Он заявил, что РФ якобы игнорирует важнейшие меры предосторожности, что приводит к «бесконтрольному распространению» вируса. Бизнесмен также предложил отменить все массовые мероприятия и обеспечить россиянам возможность провести дома 60 дней.

Мнение Дерипаски в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. Он отметил, что такие меры не уместны, потому что в России нет массовой эпидемии. Зуев считает, что опасения бизнесмена связаны с обстановкой за рубежом, в частности, в Италии.

"В России нет заболеваемости. И как в Италии — у нас не будет. То, что зарегистрировано — это все привозные случаи", резюмировал Виктор Зуев.

Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб предложила рассмотреть в Государственной Думе возможность закрытия российских границ из-за объявленной пандемии. По ее мнению, властям РФ стоит рассмотреть вариант закрытия границ РФ из-за угрозы распространения коронавируса.