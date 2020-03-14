Фондовые биржи США закрылись ростом после заявления Трампа по коронавирусу

Американские индексы в пятницу, 13 марта, закрылись уверенным ростом на Нью-Йоркской фондовой бирже после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении в стране режима чрезвычайной ситуации.

Американский лидер принял такое решение на фоне распространения нового типа коронавирусной инфекции.

Так, Dow Jones вырос на 9,36%, S&P 500 — на 9,28%, индекс NASDAQ — на 9,34%, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть также подскочили после заявления Трампа о ЧС в связи с коронавирусом. На реакцию инвесторов повлияли слова президента страны о выделении 50 млрд долларов для борьбы с пневмонией.

В данный момент на стабильность мировой экономики одновременно влияют два фактора: распространение нового типа коронавирусной инфекции и срыв сделки ОПЕК+, спровоцировавшей резкое падение стоимости на сырье.