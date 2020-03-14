Вин Дизель сообщил, что фильм "Бладшот" даст начало новой киновселенной

Фильм "Бладшот" даст начало новой киновселенной, основанной на комиксах Valiant Comics. Об этом Вин Дизель сообщил в интервью для Fanatic Association.

Актер уверен в успехе фильма. По его словам, студия Sony хочет выпустить еще несколько фильмов:

"Думаю, "Бладшот" открывает дверь для других персонажей Valiant Comics. Скоро вы все их увидите. Если вы фанат комиксов этого издательства, то вам понравится новость о том, что студия намерена запустить в работу все книги Valiant Comics для создания кинематографической вселенной. Это будет впечатляюще".

Лента "Бладшот" стала первой экранизацией комиксов издательства Valiant. В фильме рассказывается о борьбе воскрешенного морского пехотинца Рэя Гаррисона с могущественной корпорацией, сколотившей состояние на тайных заказах на вооружение и устраняющей своих бывших сотрудников.

Фильм на данный момент собрал противоречивые отзывы кинокритиков, он имеет рейтинг 31% на агрегаторе Rotten Tomatoes.