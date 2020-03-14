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Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

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14:30   14 Марта 2020
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Вин Дизель сообщил, что фильм "Бладшот" даст начало новой киновселенной

Вин Дизель сообщил, что фильм "Бладшот" даст начало новой киновселенной

Фильм "Бладшот" даст начало новой киновселенной, основанной на комиксах Valiant Comics. Об этом Вин Дизель сообщил в интервью для Fanatic Association.

Актер уверен в успехе фильма. По его словам, студия Sony хочет выпустить еще несколько фильмов:

"Думаю, "Бладшот" открывает дверь для других персонажей Valiant Comics. Скоро вы все их увидите. Если вы фанат комиксов этого издательства, то вам понравится новость о том, что студия намерена запустить в работу все книги Valiant Comics для создания кинематографической вселенной. Это будет впечатляюще".

Лента "Бладшот" стала первой экранизацией комиксов издательства Valiant. В фильме рассказывается о борьбе воскрешенного морского пехотинца Рэя Гаррисона с могущественной корпорацией, сколотившей состояние на тайных заказах на вооружение и устраняющей своих бывших сотрудников.

Фильм на данный момент собрал противоречивые отзывы кинокритиков, он имеет рейтинг 31% на агрегаторе Rotten Tomatoes.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кино

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