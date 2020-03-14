Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к российской конституции.

Речь идет о поправке к конституции "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны состоится 22 апреля 2020 года. По словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, этот день будет официальным оплачиваемым выходным.

Предложение о внесении поправок в основной закон страны глава государства огласил во время Послания Федеральному Собранию. Выступая перед министрами, парламентариями и депутатами, российский лидер объяснил значимость этого решения.