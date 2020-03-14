Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
13:50   14 Марта 2020
Политика

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к российской конституции.

Речь идет о поправке к конституции "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны состоится 22 апреля 2020 года. По словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, этот день будет официальным оплачиваемым выходным.

Предложение о внесении поправок в основной закон страны глава государства огласил во время Послания Федеральному Собранию. Выступая перед министрами, парламентариями и депутатами, российский лидер объяснил значимость этого решения. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #закон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...