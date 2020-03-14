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 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
13:39   14 Марта 2020
Политика

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии продолжают обстрел жилых районов в окрестностях Триполи, из-за чего гибнут мирные жители. Об этом стало известно в пятницу, 13 марта.

Боевики игнорируют режим прекращения огня, который введен в Ливии с полуночи 12 января. Террористы постоянно атакуют позиции командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Информацию об этом накануне опубликовал официальный канал ЛНА в Twitter.

"Обстрел домов ни в чем не повинных мирных жителей не прекращался в течение двух месяцев", — говорится в аккаунте ЛНА.

За два последних месяца радикалы нанесли множество артиллерийских ударов, часто из-за их атак гибнут мирные жители, в том числе дети. От обстрелов боевиков ПНС Ливии значительно пострадал ряд районов Каср бен Гашира.

Ранее бригадный генерал Халид Махджуб прокомментировал текущую обстановку в Ливии. Он заявил, что подконтрольные главарю ПНС Ливии Файезу Сарраджу бандформирования усилили боевую активность на линии фронта в направлении Аль-Азизии, а также в районе Аль-Хира.

 

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Автор: Яна Либерман
#триполи #лна

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