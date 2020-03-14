Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии продолжают обстрел жилых районов в окрестностях Триполи, из-за чего гибнут мирные жители. Об этом стало известно в пятницу, 13 марта.

Боевики игнорируют режим прекращения огня, который введен в Ливии с полуночи 12 января. Террористы постоянно атакуют позиции командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Информацию об этом накануне опубликовал официальный канал ЛНА в Twitter.

"Обстрел домов ни в чем не повинных мирных жителей не прекращался в течение двух месяцев", — говорится в аккаунте ЛНА.

За два последних месяца радикалы нанесли множество артиллерийских ударов, часто из-за их атак гибнут мирные жители, в том числе дети. От обстрелов боевиков ПНС Ливии значительно пострадал ряд районов Каср бен Гашира.

Ранее бригадный генерал Халид Махджуб прокомментировал текущую обстановку в Ливии. Он заявил, что подконтрольные главарю ПНС Ливии Файезу Сарраджу бандформирования усилили боевую активность на линии фронта в направлении Аль-Азизии, а также в районе Аль-Хира.