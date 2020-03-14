Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и снизился до 4,5 км

Пассажирский самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия во время рейса Будапешт — Москва. Воздушное судно снизилось на высоту 4,5 тысячи метров.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.com, инцидент произошел в субботу днем, 14 марта, во время рейса SU2033. Капитан самолета SSJ 100 подал сигнал бедствия и снизился на высоту в 4 500 метров над уровнем земли.

Стоит добавить, что пассажирский лайнер направили в аэропорт Шереметьево. Ожидаемое время посадки в 14:53 по мск.