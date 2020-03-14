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 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
13:22   14 Марта 2020
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Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и снизился до 4,5 км

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и снизился до 4,5 км

Пассажирский самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия во время рейса Будапешт — Москва. Воздушное судно снизилось на высоту 4,5 тысячи метров.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.com, инцидент произошел в субботу днем, 14 марта, во время рейса SU2033. Капитан самолета SSJ 100 подал сигнал бедствия и снизился на высоту в 4 500 метров над уровнем земли.

Стоит добавить, что пассажирский лайнер направили в аэропорт Шереметьево. Ожидаемое время посадки в 14:53 по мск.

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Автор: Яна Либерман
#аэрофлот #самолет

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