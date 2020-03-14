Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Структуры, связанные с ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального попытались заказать социологические опросы с заранее согласованным результатом, которые бы показали недовольство москвичей проектом «Здоровая Москва».

Telegram-канал «Постправда» со ссылкой на собственные источники среди организаций, проводящих социологические исследования, сообщил, что структуры, связанные с основателем «Фонда борьбы с коррупцией» Алексеем Навальным попросили о проведении исследования в отношении «Здоровой Москвы» — проекта столичной администрации.

По задумке связанных с Навальным заказчиков, опрос должен был отразить недовольство москвичей проектом и тем, что павильоны «Здоровой Москвы» установлены в парках отдыха. Аффилированные с ФБК люди просили сделать не просто социологию, а «формирующий опрос» — результаты должны были показать 68% недовольных проектом.

«Постправда» отметила, что заказчики из-за отказа одних социологов переключились на поиски других, а целью атаки Навального является глава Депздрава Москы Алексей Хрипун, вице-мэр Анастасия Ракова и глава города Сергей Собянин.

«Здоровая Москва» —проект столичной администрации, предлагающий пройти комплексное обследование здоровья на бесплатной основе. Павильоны, в которых проходит медосмотр, разбросаны по всей столице РФ.