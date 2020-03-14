Депутат ГД Бессараб объяснила эффективность закрытия границы на фоне ситуации с COVID-2019
Российским властям следует задуматься о закрытии границ в связи с распространением коронавируса, считает член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что нужно полностью запретить выезд несовершеннолетних за рубеж. В беседе с iReactor Светлана Бессараб заявила, что согласна с татарстанским лидером. Более того, по ее мнению, необходимо запретить выезжать за границу и взрослым — как чиновникам, так и обычным гражданам. Бессараб убеждена, что предотвратить распространение коронавируса можно только таким способом.
"Мы видим сейчас, что все заболевшие недавно приехали из путешествий по Италии, Австрии, Франции. Это необходимо прекратить", — уверена собеседница iReactor.
Психолог Михаил Хорс рассказал, почему россияне не боятся коронавируса. Он убежден, что граждане РФ закалены другими трудностями, особенно люди старшего возраста. Молодежь все-таки испытывает страх перед инфекцией.