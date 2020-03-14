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Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
13:16   14 Марта 2020
Общество

Депутат ГД Бессараб объяснила эффективность закрытия границы на фоне ситуации с COVID-2019

Депутат ГД Бессараб объяснила эффективность закрытия границы на фоне ситуации с COVID-2019

Российским властям следует задуматься о закрытии границ в связи с распространением коронавируса, считает член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что нужно полностью запретить выезд несовершеннолетних за рубеж. В беседе с iReactor Светлана Бессараб заявила, что согласна с татарстанским лидером. Более того, по ее мнению, необходимо запретить выезжать за границу и взрослым — как чиновникам, так и обычным гражданам. Бессараб убеждена, что предотвратить распространение коронавируса можно только таким способом.

"Мы видим сейчас, что все заболевшие недавно приехали из путешествий по Италии, Австрии, Франции. Это необходимо прекратить", — уверена собеседница iReactor.

Психолог Михаил Хорс рассказал, почему россияне не боятся коронавируса. Он убежден, что граждане РФ закалены другими трудностями, особенно люди старшего возраста. Молодежь все-таки испытывает страх перед инфекцией.

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Автор: Василий Пименов
#россия #госдума #коронавирус

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