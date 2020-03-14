"Кинопоиск HD" выпустит семь собственных сериалов

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD" планирует выпустить несколько собственных сериалов в период с марта по сентябрь, на их съемки было выделено более одного миллиона рублей.

Пресс-служба видеосервиса сообщает, что семь сериалов будут доступны только на их платформе. Всего "Кинопоиск HD" выпустит более полусотни проектов в разных жанрах, среди которых комедия, триллер и даже мистика. Для детей будут сняты мультсериалы.

Первая премьера планируется на конец марта — это будет комедийный фантастический сериал "Анна Николаевна". Сюжет закручивается вокруг девушки-андроида, которая случайным образом оказалась в российском отделении полиции, где она будет обучаться человечности. В конце мая в прокат также выйдет комедия "Последний монстр", которая расскажет о руководителе министерства.

Портал выпустит мини-сериал о работе журналистов "Клик-бейт" и комедийный сериал "Настя, соберись". Кроме отечественных сериалов, телезрители также смогут увидеть премьеры нескольких зарубежных: "Тригонометрия", "Меломанка", "Мисс Скарлетт", "Засланец из космоса", "Дивный новый мир" и "Алекс Райдер".