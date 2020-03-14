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В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
13:12   14 Марта 2020
Общество

"Кинопоиск HD" выпустит семь собственных сериалов

"Кинопоиск HD" выпустит семь собственных сериалов

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD" планирует выпустить несколько собственных сериалов в период с марта по сентябрь, на их съемки было выделено более одного миллиона рублей.

Пресс-служба видеосервиса сообщает, что семь сериалов будут доступны только на их платформе. Всего "Кинопоиск HD" выпустит более полусотни проектов в разных жанрах, среди которых комедия, триллер и даже мистика. Для детей будут сняты мультсериалы.

Первая премьера планируется на конец марта — это будет комедийный фантастический сериал "Анна Николаевна". Сюжет закручивается вокруг девушки-андроида, которая случайным образом оказалась в российском отделении полиции, где она будет обучаться человечности. В конце мая в прокат также выйдет комедия "Последний монстр", которая расскажет о руководителе министерства.

Портал выпустит мини-сериал о работе журналистов "Клик-бейт" и комедийный сериал "Настя, соберись". Кроме отечественных сериалов, телезрители также смогут увидеть премьеры нескольких зарубежных: "Тригонометрия", "Меломанка", "Мисс Скарлетт", "Засланец из космоса", "Дивный новый мир" и "Алекс Райдер".

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Автор: Борис Нестеров
#сериал #кинопоиск

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