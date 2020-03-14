Спартакиада Росгвардии в четвертый раз завершилась победой Центрального округа

Спортивное мероприятие федерального органа стало площадкой не только для спортивных состязаний, но и для обсуждения актуальных задач, стоящих перед Росгвардией.

Внутриведомственное соревнование завершилось в Москве 13 марта. Участие в Спартакиаде принимали офицеры, командующие округами, начальники территориальных органов, а также командиры воинских частей нацгвардии РФ. Победителем спортивного конкурса в четвертый раз подряд стала команда Центрального округа Росгвардии.

Помимо этого, руководство ведомства смогло обсудить с оперативным и тактическим звеном все актуальные вопросы и требования к федеральному органу исполнительной власти. Офицерский состав оценил результаты выполнения поставленных планов и подвел итоги служебно-боевой и оперативной деятельности ведомства в прошлом году.

Заседание коллегии закончилось торжественным награждением военнослужащих и сотрудников. Почетные знаки отличия вручил главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов