Спартакиада Росгвардии в четвертый раз завершилась победой Центрального округа

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
13:06   14 Марта 2020
Общество

Спартакиада Росгвардии в четвертый раз завершилась победой Центрального округа

Спартакиада Росгвардии в четвертый раз завершилась победой Центрального округа

Спортивное мероприятие федерального органа стало площадкой не только для спортивных состязаний, но и для обсуждения актуальных задач, стоящих перед Росгвардией.

Внутриведомственное соревнование завершилось в Москве 13 марта. Участие в Спартакиаде принимали офицеры, командующие округами, начальники территориальных органов, а также командиры воинских частей нацгвардии РФ. Победителем спортивного конкурса в четвертый раз подряд стала команда Центрального округа Росгвардии.

Помимо этого, руководство ведомства смогло обсудить с оперативным и тактическим звеном все актуальные вопросы и требования к федеральному органу исполнительной власти. Офицерский состав оценил результаты выполнения поставленных планов и подвел итоги служебно-боевой и оперативной деятельности ведомства в прошлом году.

Заседание коллегии закончилось торжественным награждением военнослужащих и сотрудников. Почетные знаки отличия вручил главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #росгвардия #спартакиада

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...