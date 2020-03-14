Матвиенко: ничто не помешает Параду Победы на Красной площади

Ничто не сможет помешать провести в Москве на Красной площади Парад Победы, который пройдет 9 мая в связи с 75-летним юбилеем со дня окончания Великой Отечественной войны, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Она выразила надежду, что распространение нового типа коронавируса не помешает проведению мероприятия. Сейчас предпринимаются все меры для предотвращения вспышки эпидемии. В аэропортах и железнодорожных вокзалах проверятся все пассажиры. Авиакомпания S7 с завтрашнего дня временно останавливает авиасообщения с Кипром, Болгарией, Австрией, Чехией и Хорватией.