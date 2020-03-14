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В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
13:04   14 Марта 2020
Общество

Матвиенко: ничто не помешает Параду Победы на Красной площади

Матвиенко: ничто не помешает Параду Победы на Красной площади

Ничто не сможет помешать провести в Москве на Красной площади Парад Победы, который пройдет 9 мая в связи с 75-летним юбилеем со дня окончания Великой Отечественной войны, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Она выразила надежду, что распространение нового типа коронавируса не помешает проведению мероприятия. Сейчас предпринимаются все меры для предотвращения вспышки эпидемии. В аэропортах и железнодорожных вокзалах проверятся все пассажиры. Авиакомпания S7 с завтрашнего дня временно останавливает авиасообщения с Кипром, Болгарией, Австрией, Чехией и Хорватией. 

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Автор: Илья Романович
#парад победы #коронавирус

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