Под руководством политиков послемайданной поры, готовых заигрывать с националистическими силами страны, Украина обречена на развал через «большую кровь». Подобное мнение высказали эксперты, выступившие перед СМИ в рамках пресс-конференции в Москве. Так, глава Института русского зарубежья Сергей Пантелеев отметил, что украинское государство в настоящий момент фактически находится под внешним управлением из США, что уже само собой является потенциальной угрозой для сохранения государственности и грозит развалом соседнего с РФ государства.

«Полное делегирование своей субъектности и суверенности на уровень внешнего управления – такие схемы долго не существуют», — заявил Пантелеев. В итоге им было указано на то, что в подобных условиях «выбор Донбасса станет главным ориентиром для большей части Украины».

При этом сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский отметил, что украинские националисты обрели в стране достаточно большой вес для того, чтобы гасить возмущение ныне притесняемой русскоязычной части населения своей страны, что способствует росту напряженности среди украинцев. При этом радикалы откровенно выражают свои опасения по поводу того, что при развитии мирного диалога на Украине их ждет поражение.

Эксперт указал на то, что заявления украинских радикалов о том, что, если они «признают и пойдут на внутренний диалог, то государство распадется еще быстрее», имеют под собой основания. Однако запуск данного процесса в условиях фактической потери государственности поставит вопрос о том, «как мирно расходиться». Продолжение же националистической линии политики приводит к кровавому развитию событий. Резюмируя ситуацию, Неменский подтвердил возможность «быстрого развала» Украины и отметил, что к сожалению, в киеве «пока что выбирают второй» вариант кровавого развития событий у себя в стране.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина ответила на слова Климкина о гимне Украины в Симферополе.