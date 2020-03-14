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В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
12:55   14 Марта 2020
Политика

Перенджиев: Обвинения Туска в адрес РФ по коронавирусу являются проявлением инфовойны

Перенджиев: Обвинения Туска в адрес РФ по коронавирусу являются проявлением инфовойны

Заявления экс-премьера Польши Дональда Туска говорят о его попытке навести панику на фоне коронавируса в угоду западным целям в информационной войне против России, заявляет член экспертного совета ООО "Офицеры России", доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Перенджиев, комментируя слова Туска о том, что Россия и Китая якобы развязывают информационную войну с Западом, подчеркнул, что бывший премьер пытается манипулировать обществом, выдвигая мнение, выгодное Европе. По его словам, такие голословные обвинения в сторону России специально сделаны, чтобы расшатать мировую экономику в собственных корыстных целях, пишет "Экономика сегодня".

Эксперт считает, что коронавирус — это все же специально созданный вирус, который завезли в Китай зарубежные спецслужбы во время серии демонстраций в Гонконге против законопроекта об экстрадиции. Александр Перенджиев подчеркнул, что настораживает огромный поток новостей, где публикуются данные о заразившихся и погибших: многие цифры не соответствуют действительности, да и число погибших гораздо меньше числа заболевших, что говорит о намеренно наведенной панике.

Перенджиев считает, что политической европейской элите, вроде Туска, нужно "раздуть" панику относительно коронавируса до вселенских масштабов, чтобы можно было во всем обвинить геополитических "противников". Эксперт советует не поддаваться на провокации и не паниковать.

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Автор: Ирина Большунова
#туск #перенджиев #коронавирус

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