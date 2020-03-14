Перенджиев: Обвинения Туска в адрес РФ по коронавирусу являются проявлением инфовойны

Заявления экс-премьера Польши Дональда Туска говорят о его попытке навести панику на фоне коронавируса в угоду западным целям в информационной войне против России, заявляет член экспертного совета ООО "Офицеры России", доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Перенджиев, комментируя слова Туска о том, что Россия и Китая якобы развязывают информационную войну с Западом, подчеркнул, что бывший премьер пытается манипулировать обществом, выдвигая мнение, выгодное Европе. По его словам, такие голословные обвинения в сторону России специально сделаны, чтобы расшатать мировую экономику в собственных корыстных целях, пишет "Экономика сегодня".

Эксперт считает, что коронавирус — это все же специально созданный вирус, который завезли в Китай зарубежные спецслужбы во время серии демонстраций в Гонконге против законопроекта об экстрадиции. Александр Перенджиев подчеркнул, что настораживает огромный поток новостей, где публикуются данные о заразившихся и погибших: многие цифры не соответствуют действительности, да и число погибших гораздо меньше числа заболевших, что говорит о намеренно наведенной панике.

Перенджиев считает, что политической европейской элите, вроде Туска, нужно "раздуть" панику относительно коронавируса до вселенских масштабов, чтобы можно было во всем обвинить геополитических "противников". Эксперт советует не поддаваться на провокации и не паниковать.