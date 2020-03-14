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Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
12:51   14 Марта 2020
Общество

Матвиенко: РФ готова выполнить все социальные обязательства в связи с коронавирусом

Матвиенко: РФ готова выполнить все социальные обязательства в связи с коронавирусом

Эпидемия коронавируса и ситуация с ценами на нефть не повлияет на исполнение обязательств перед населением страны.

Падение цен на углеводородные энергоносители и пандемия инфекции COVID-19 не изменит планов по выполнению социальных обязательств РФ перед гражданами, подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что общенародное голосование по поправкам к Конституции РФ должно пройти несмотря на распространение коронавирусной инфекции. Она также заметила, что из-за угрозы COVID-19 может перейти на дистанционную форму общения с журналистами. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #коронавирус

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