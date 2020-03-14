Матвиенко: РФ готова выполнить все социальные обязательства в связи с коронавирусом

Эпидемия коронавируса и ситуация с ценами на нефть не повлияет на исполнение обязательств перед населением страны.

Падение цен на углеводородные энергоносители и пандемия инфекции COVID-19 не изменит планов по выполнению социальных обязательств РФ перед гражданами, подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что общенародное голосование по поправкам к Конституции РФ должно пройти несмотря на распространение коронавирусной инфекции. Она также заметила, что из-за угрозы COVID-19 может перейти на дистанционную форму общения с журналистами.