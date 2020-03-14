РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

Имеющихся ресурсов при нынешней цене на нефть РФ хватит на шесть лет, чтобы выполнить обязательства, сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

Об этом он заявил на заседании Совета Федерации в субботу, 14 марта. По словам главы российского экономического ведомства, нет оснований говорить, что обязательства, предусмотренные в "трехлетке", будут сокращены.

До этого Антон Силуанов сообщил, что инфляция в стране близка к целевому показателю в 4%. По словам главы Минфина, этот показатель был запланирован.