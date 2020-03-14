Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

 Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса

Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса
РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

 Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса

Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса
РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
12:37   14 Марта 2020
Экономика

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

Имеющихся ресурсов при нынешней цене на нефть РФ хватит на шесть лет, чтобы выполнить обязательства, сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

Об этом он заявил на заседании Совета Федерации в субботу, 14 марта. По словам главы российского экономического ведомства, нет оснований говорить, что обязательства, предусмотренные в "трехлетке", будут сокращены. 

До этого Антон Силуанов сообщил, что инфляция в стране близка к целевому показателю в 4%. По словам главы Минфина, этот показатель был запланирован.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #силуанов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...