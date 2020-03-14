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Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

 Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса

Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса
РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
12:19   14 Марта 2020
Общество

Психолог объяснил причины отсутствия страха у россиян из-за коронавируса

Психолог объяснил причины отсутствия страха у россиян из-за коронавируса

Россияне гораздо меньше переживают по поводу заражения короновирусной инфекцией, чем европейцы. Жители РФ озадачены другими трудностями, среди которых распространение вируса является не главной проблемой, об этом сообщает психолог Михаил Хорс.

Психолог обратил внимание на то, что молодое поколение россиян опасается больше инфекции, чем остальные жители, так как на сегодняшний день взрослые стараются оградить детей от жизненных реалий общества, об этом он сообщил в интервью журналистам Nation News.

"В итоге, когда они выходят в реальный мир, у них эмоциональные трудности: оказывается, в нем есть конкуренция, агрессия, ограничения, и они от этого страдают", — сообщил медик.

Сотрудник Ростуризма объяснил, как вернуть денежные средства из-за распространения коронавируса и закрытия авиасообщения в ряде стран. Отмечается, что если отдыхающий заранее планировал посетить страну, в которой действует режим усиленного контроля из-за коронавируса, он имеет полное право получить возврат средств за билеты и забронированное заранее жилье.

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Автор: Борис Нестеров
#деньги #коронавирус

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