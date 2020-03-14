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Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

 Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса

Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса
РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
12:16   14 Марта 2020
Политика

Грузия закрыла пропуск россиян через свои границы с Азербайджаном и Арменией

Грузия закрыла пропуск россиян через свои границы с Азербайджаном и Арменией

Гражданам России запрещено пересечение границы Грузии с Арменией и Азербайджаном в связи с распространением коронавируса нового типа.

Запрет на пересечение границы введен с 14 марта, пишет ТАСС. Грузия закрыла границу не только для россиян, но и для граждан третьих стран, в том числе россиян. Сейчас Грузия, Армения и Азербайджан пропускают в свои страны только своих граждан. Ограничения пока не затрагивают грузовые перевозки.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #азербайджан #армения #грузия

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