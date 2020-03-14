Грузия закрыла пропуск россиян через свои границы с Азербайджаном и Арменией

Гражданам России запрещено пересечение границы Грузии с Арменией и Азербайджаном в связи с распространением коронавируса нового типа.

Запрет на пересечение границы введен с 14 марта, пишет ТАСС. Грузия закрыла границу не только для россиян, но и для граждан третьих стран, в том числе россиян. Сейчас Грузия, Армения и Азербайджан пропускают в свои страны только своих граждан. Ограничения пока не затрагивают грузовые перевозки.