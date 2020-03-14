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 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

 Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса

Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса
РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
12:11   14 Марта 2020
Политика

Ирак подвергся ракетному обстрелу второй раз за три дня

Ирак подвергся ракетному обстрелу второй раз за три дня

Военная база "Эт-Таджи" второй раз за последнюю неделю обстреляна в Ираке.

Военная база "Эт-Таджи" в Ираке обстреляна во второй раз за последние три дня. Там дислоцировались военнослужащие США. Было выпущено 33 ракеты, сообщает агентство "Анадолу". На территории базы обнаружены обломки 23 ракет, сообщают источники в силовых структурах.

Произошедший обстрел стратегически важной иракской военной базы стал уже вторым за последнюю неделю. Обострение военных взаимоотношений может оказаться важнейшей проблемой для экономики стран. Дополнительную информацию можно получить на портале агентства "Анадолу". 

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #ирак

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