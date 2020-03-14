Ирак подвергся ракетному обстрелу второй раз за три дня

Военная база "Эт-Таджи" второй раз за последнюю неделю обстреляна в Ираке.

Военная база "Эт-Таджи" в Ираке обстреляна во второй раз за последние три дня. Там дислоцировались военнослужащие США. Было выпущено 33 ракеты, сообщает агентство "Анадолу". На территории базы обнаружены обломки 23 ракет, сообщают источники в силовых структурах.

Произошедший обстрел стратегически важной иракской военной базы стал уже вторым за последнюю неделю. Обострение военных взаимоотношений может оказаться важнейшей проблемой для экономики стран. Дополнительную информацию можно получить на портале агентства "Анадолу".