Губернатор Воробьев призвал усилить меры по защите от коронавируса в школах Подмосковья

Ученики подмосковных школ смогут свободно посещать уроки. Постановление выпустил губернатор области Андрей Воробьев.

Москвичи должны проводить больше времени дома и выполнять четкие указания в связи с распространением коронавируса, считает Воробьев. Главы муниципалитетов обязаны в ближайшее время отменить все массовые мероприятия.

"А жителей я прошу: если у вас в ближайшие дни есть планы посетить массовые мероприятия, например, сходить в музей или развлекательный центр, сходить на вечеринку или день рождения, — лучше от этого воздержаться и провести выходные дома с семьей", — заявил Воробьев в соцсетях.

Как сообщает телеканал "360", все меры направлены на обеспечение безопасности жителей Подмосковья. Губернатор также обратил внимание и на вернувшихся из-за границы людей. Следует соблюдать самокарантин и, если вдруг проявятся симптомы заболевания, обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.