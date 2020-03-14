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 Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса

Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса
РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
12:06   14 Марта 2020
Общество

Губернатор Воробьев призвал усилить меры по защите от коронавируса в школах Подмосковья

Губернатор Воробьев призвал усилить меры по защите от коронавируса в школах Подмосковья

Ученики подмосковных школ смогут свободно посещать уроки. Постановление выпустил губернатор области Андрей Воробьев.

Москвичи должны проводить больше времени дома и выполнять четкие указания в связи с распространением коронавируса, считает Воробьев. Главы муниципалитетов обязаны в ближайшее время отменить все массовые мероприятия.

"А жителей я прошу: если у вас в ближайшие дни есть планы посетить массовые мероприятия, например, сходить в музей или развлекательный центр, сходить на вечеринку или день рождения, — лучше от этого воздержаться и провести выходные дома с семьей",  заявил Воробьев в соцсетях.

Как сообщает телеканал "360", все меры направлены на обеспечение безопасности жителей Подмосковья. Губернатор также обратил внимание и на вернувшихся из-за границы людей. Следует соблюдать самокарантин и, если вдруг проявятся симптомы заболевания, обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

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Автор: Ирина Большунова
#подмосковье #меры #защита #общество #коронавирус

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