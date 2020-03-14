В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

Ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Сергей Багненко оценил предложение привлечь студентов-медиков к профилактике новой коронавирусной инфекции среди детей, родителей, а также преподавателей образовательных учреждений. С такой инициативной выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Ректор Первого меда против не был — необходимо ждать распоряжений правительства. Об этом он рассказал корреспонденту «Политики Сегодня».

«Если будет такое решение правительства, то будем действовать. Думаю, что студенты будут привлекаться как волонтеры. А в каком качестве их использовать зависит от ситуации», — поделился Багненко.

В предложении Чернышова также указано, что «студенты-медики и ординаторы, находящиеся на практике в образовательных учреждениях России, смогут предоставлять детям квалифицированную первую помощь в случае необходимости в течение всего рабочего дня». Вопрос о том, как совмещать учебу в медицинском вузе и «волонтерство» депутат не сказал. Лишь отметил, что для студентов подобная помощь должна будет засчитываться как производственная практика.

По состоянию на утро 12 марта в Петербурге под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 1 335 человек. В больницы госпитализировано 225. Сейчас в городе действует режим повышенной готовности и усилены меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

В столице тем временем вводится свободное посещение школ. В России, по данным Роспотребнадзора, всего 45 подтвержденных случаев заболевания, несмотря на более чем 76 тысяч тестов. В мире более 137 тысяч.