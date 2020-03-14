Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

 Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»

Навальный пытался купить соцопросы для дискредитации проекта «Здоровая Москва»
Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

 Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА

Жители Каср бен Гашира погибли при обстреле со стороны боевиков ПНС Ливии, сообщила ЛНА
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
13:22   14 Марта 2020
Россия

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

В Первом меде готовы привлечь студентов к профилактике коронавируса среди петербуржцев

Ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Сергей Багненко оценил предложение привлечь студентов-медиков к профилактике новой коронавирусной инфекции среди детей, родителей, а также преподавателей образовательных учреждений. С такой инициативной выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Ректор Первого меда против не был — необходимо ждать распоряжений правительства. Об этом он рассказал корреспонденту «Политики Сегодня».

«Если будет такое решение правительства, то будем действовать. Думаю, что студенты будут привлекаться как волонтеры. А в каком качестве их использовать зависит от ситуации», — поделился Багненко.

В предложении Чернышова также указано, что «студенты-медики и ординаторы, находящиеся на практике в образовательных учреждениях России, смогут предоставлять детям квалифицированную первую помощь в случае необходимости в течение всего рабочего дня». Вопрос о том, как совмещать учебу в медицинском вузе и «волонтерство» депутат не сказал. Лишь отметил, что для студентов подобная помощь должна будет засчитываться как производственная практика.

По состоянию на утро 12 марта в Петербурге под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 1 335 человек. В больницы госпитализировано 225. Сейчас в городе действует режим повышенной готовности и усилены меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

В столице тем временем вводится свободное посещение школ. В России, по данным Роспотребнадзора, всего 45 подтвержденных случаев заболевания, несмотря на более чем 76 тысяч тестов. В мире более 137 тысяч.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Елизавета Антонова
#россия #петербург #общество #чернышов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...