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Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

 Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса

Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса
РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
11:47   14 Марта 2020
Экономика

Совфед одобрили поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы

Совфед одобрили поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы

Бюджет на 2020-2022 год, который был обозначен в послании президента РФ Владимира Путина, был одобрен Совфедом.

Совет Федерации РФ на внеплановом заседании в субботу проголосовал "за" поправки, которые были внесены президентом Путиным и касались бюджета на 2020-2022.

Закон предусматривает значительное увеличение расходов бюджета. Дополнительные средства будут необходимы для выплаты детских пособий, расширения маткапила и для покрытия иных социальных нужд граждан России.

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Автор: Василий Пименов
#бюджет #совет федерации #послание президента

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