Совфед одобрили поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы

Бюджет на 2020-2022 год, который был обозначен в послании президента РФ Владимира Путина, был одобрен Совфедом.

Совет Федерации РФ на внеплановом заседании в субботу проголосовал "за" поправки, которые были внесены президентом Путиным и касались бюджета на 2020-2022.

Закон предусматривает значительное увеличение расходов бюджета. Дополнительные средства будут необходимы для выплаты детских пособий, расширения маткапила и для покрытия иных социальных нужд граждан России.