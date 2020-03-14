Матвиенко в шутку призвала Кудрина почаще появляться в Совете Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Счетной палаты Алексея Кудрина почаще приходить на заседания в Совет Федерации. Об этом стало известно в субботу, 14 марта.

Матвиенко, обращаясь к Кудрину, перепутала его имя, назвав Леонидом вместо Алексея, пишут СМИ. Когда глава Счетной палаты поспешил ее поправить, Матвиенко объяснила, что забыла, как его зовут, потому что политик слишком редко появляется на заседаниях верхней палаты парламента.