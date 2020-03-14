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Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

 Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса

Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса
РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
11:45   14 Марта 2020
Политика

Матвиенко в шутку призвала Кудрина почаще появляться в Совете Федерации

Матвиенко в шутку призвала Кудрина почаще появляться в Совете Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Счетной палаты Алексея Кудрина почаще приходить на заседания в Совет Федерации. Об этом стало известно в субботу, 14 марта.

Матвиенко, обращаясь к Кудрину, перепутала его имя, назвав Леонидом вместо Алексея, пишут СМИ. Когда глава Счетной палаты поспешил ее поправить, Матвиенко объяснила, что забыла, как его зовут, потому что политик слишком редко появляется на заседаниях верхней палаты парламента.

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Автор: Яна Либерман
#кудрин #матвинеко

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